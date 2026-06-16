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Giriş Tarihi: 17.06.2026 00:00

T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÜZÜMLÜ Mahalle/Köy, 141 Ada, 14 Parsel, Tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Üzümlü Bahçe Sokak No:1 Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 13.336,08 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kısa mesafeli havza koruma kuşağında yer almaktadır.

Kıymeti : 14.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÜZÜMLÜ Mahalle/Köy, 143 Ada, 27 ParselTarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Üzümlü Mahallesi 143 Ada 27 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 8.544,28 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kısa mesafeli havza koruma kuşağında kalmaktadır.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 11:02

03/06/2026

İİK m.114 ve m.126

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02488815

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