Giriş Tarihi: 17.06.2026 00:00
T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÜZÜMLÜ Mahalle/Köy, 141 Ada, 14 Parsel, Tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Üzümlü Bahçe Sokak No:1 Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 13.336,08 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kısa mesafeli havza koruma kuşağında yer almaktadır.
Kıymeti : 14.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:01
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÜZÜMLÜ Mahalle/Köy, 143 Ada, 27 ParselTarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Üzümlü Mahallesi 143 Ada 27 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 8.544,28 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kısa mesafeli havza koruma kuşağında kalmaktadır.
Kıymeti : 9.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 11:02
03/06/2026
İİK m.114 ve m.126
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir
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