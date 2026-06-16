Giriş Tarihi: 17.06.2026 00:00
T.C. BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/234-235-236-237-238-239-240-242-243-244-245-246-247-248-249-250-252-253-254-255-256-258 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
|
DOSYA NO
|
DAVALI
|
İL/İLÇE
|
KÖY-MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN (m²)
|
DURUŞMA GÜN VE SAATİ
|
2026/234
|
Yaşar Menteş
Emin Menteş
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
121
|
4
|
2371,15
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/235
|
Cafer Menteş
Gülsüm Durusulu
Muzaffer Menteş
Şaban Menteş
Şevket Menteş
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
121
|
5
|
3168,47
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/236
|
Hüseyin Ağan
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
121
|
16
|
35,45
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/237
|
Satılmış Boğa
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
121
|
20
|
40,47
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/238
|
Ahmet Şahin
Hava Şahin
Ali Şahin
Döndü Bora
Hamide Kayan
Dudu Taş
Hanife Kartal
Hasan Şahin
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
121
|
21
|
22,93
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/239
|
Fadime Sucu
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
122
|
1
|
3484,79
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/240
|
Fadime Acar
Hanife Şahin
Ahmet Oruç
Hasan Oruç
Fadime Aktay
Nuran Güldür
Kemal Oruç
Zekeriye Oruç
Zeki Oruç
Hasan Oruç
Şakir Oruç
Hanife Türk
Hasibe Karagöz
Aziz Acar
Cafer Acar
Hadiye Acar
Hamide Sel
Kerziban Çaylak
Murat Acar
Muzaffer Acar
Rafet Acar
Satu Korkan
Selami Acar
Selvi Efe
Zafer Acar
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
123
|
1
|
784,16
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/242
|
Feridun Boğa
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
123
|
8
|
979,53
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/243
|
Yaşar Menteş
Emin Menteş
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
123
|
23
|
605,25
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/244
|
Keziban Şanlan
Hamdi Ertaş
Sultan Boğa
Satılmış Ertaş
Ayşe Ertaş
Cüneyt Ertaş
Döndü Efe
Dursun Şanlan
Fatma Özcan
Güler Gezer
Gülfidan Şanlan
Gülten Demir
Gültop Karaman
Hamide Oruç
Hanife Solmaz
Hatice Kapusuz
Kemal Ertaş
Muammer Ertaş
Vasfiye Şanlan
Yaşar Şanlan
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
123
|
25
|
493,02
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/245
|
Fadime Durmuş
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
125
|
1
|
365,62
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/246
|
Döndü Boğa
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
125
|
21
|
227,94
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/247
|
Ali Dinler
Ahmet Dinler
Fadime Dinler
Fatma Özdemir
Muhammet Dinler
Mustafa Dinler
Nevzat Dinler
Şehri Taş
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
125
|
23
|
390,75
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/248
|
Satılmış Boğa
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
125
|
24
|
213,34
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/249
|
Yaşar Menteş
Emin Menteş
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
126
|
1
|
41,54
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/250
|
Hüseyin Ağan
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
159
|
2
|
14,04
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/252
|
Mahir Boğa
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
159
|
10
|
2,59
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/253
|
Hüseyin Ağan
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
127
|
13
|
262,16
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/254
|
Yaşar Menteş
Emin Menteş
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
127
|
19
|
212,20
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/255
|
Ramazan Dinler
Yaşar Dinler
Osman Dinler
Hamit Dinler
Fadime Dinler
İlknur Çetinkaya
Mustafa Dinler
Öznur Güler
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
127
|
23
|
296,77
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/256
|
Ali Dinler
Ahmet Dinler
Fadime Dinler
Fatma Özdemir
Muhammet Dinler
Mustafa Dinler
Nevzat Dinler
Şehri Taş
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
127
|
24
|
311,28
|
06/07/2026 - 10:00
|
2026/258
|
Remzi Boğa
|
Sinop / Boyabat
|
Çattepe
|
127
|
29
|
1611,72
|
06/07/2026 - 10:00
Sinop ili, Boyabat, ilçesi Çattepe köyü sınırları içerisinde bulunan yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlara Maliye Hazinesi tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olması nedeniyle, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını kamulaştırmayı yapan Maliye Hazinesi'ne karşı açabileceğiniz, idari yargıda dava açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahiplerini adına Halk Bankası Boyabat Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın değeri ve dava ile ilgili delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.10/06/2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02489871