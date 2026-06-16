T.C. BÜYÜKÇEKMECE 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/25 Esas

KARAR NO : 2026/37

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/01/2026 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS CEZASI ile MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), 1000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Oraz ve Aman oğlu, 1972 AŞKABAT doğumlu, sanık MERET ORAZOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün tebliğden sonra iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR. 12.06.2026