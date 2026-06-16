T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Satışa konu: Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Batıkent mah. 19294 ada 1 parsel B blok Zemin kat, 3 bağımsız bölüm, taşınmaz Aydınlar Sokak girişlidir. Taşınmazın Ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanmakta olup belediyenin bütün hizmetlerinden faydalanmaktadır.. Kültürel ve sosyal dokulara uzak mesafededir. asansör ve özel kapalı otopark bulunmaktadır.Taşınmaz mimari projesine göre mesken olarak inşa edilmiş;salon, 4 oda, mutfak, banyo, wc, kiler, ebeveyn duş, giyinme odası ve 2 balkon mahallerinden oluşmakta bürüt alan 170,50 m2, net alanı 137,60 m2, otopark bürüt alanı 22,00 m2 olarak planlanmıştır. Daire giriş çelik kapı, pencereler pvc doğrama, koridor döşemesi seramik kaplama, ıslak hacimler seramik fayans kaplama, banyoda duş kabin ve ayaklı lavabo, duvarlar saten boya, iç kapılar Amerikan panel kapı, mutfak dolabı mdf lam, mutfak tezgahı mermerit, yaşam alanları taban döşemesi granit seramik kaplama, pencerelerde panjur, cam balkon olup ısıtma sistemi yerden ısıtmalı doğalgazdır. Taşınmazın yapı 3B sınıfındadır. taşınmazın değeri 10.000.000,00 TL'dir.(detaylı bilgi bilirkişi raporundadır. ) Adresi : Batıkent Mah. Aydınlar Sok. B Blok No: 12B/3 Tepebaşı / ESKİŞEHİR Yüzölçümü : 170,50 m2 Arsa Payı : 230/5619 İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde ayrık nizam (A-4) 4 kat T:0,30 K:1,20 yapılaşma koşullu mesken alanında kalmaktadır. Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.