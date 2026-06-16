T.C. İSTANBUL ANADOLU 36. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1293 Esas 15.06.2026

İLAN

DAVALI : NEDA SAEIDI - 28010650800

Mahkememizde görülmekte olan Arsa paylarının düzeltilmesi davasında,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış tebligat yapılamamış ve tüm aramalara rağmen tarafınıza ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava, İstanbul ili Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi 15187 ada 19 parsel sayılı taşınmazın arsa paylarının düzeltilmesi istemli davadır.

Dava dilekçesi ve tensip zaptına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı, HMK'nın 116. Maddesinde belirlenen ilk itirazlarınızı, delilerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde HMK'nın 128. maddesi uyarınca davacının ileri sürdüğü tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 139. maddesi gereği, ön inceleme duruşması yapılacağından, sulh hazırlığı yapmanız ve duruşma katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve 09/11/2026 günü 11:00 saatinde ön inceleme duruşması yapılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur.

İşbu ilan dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.