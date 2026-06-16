T.C. KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/1037 Esas

DAVALI : ILKHOM ABDUVAKHIDOV Barbaros Mah. Barış Sok. Kılıç Apt. No:D:4 7 B Blok Başiskele / KOCAELİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/07/2026 günü saat:11:10 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 139 m. gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ön inceleme duruşma gününü bildirir ön inceleme tensip tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/05/2026