T.C. MUCUR SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/32 Esas

: DAVALI İBRAHİM DUMAN - SWEDESBORO,NJ /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Davacı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce duruşma gününün tebliğ edilebilir bir adresinizin bulunmadığı gerekçesi ile tebligat talebi yerine getirilememiştir. Bu sebeple Kırşehir İli, Mucur ilçesi, Hamidiye mah. Cilt No:5, Hane No:28 BSN:31, nüfusuna kayıtlı Halil ve Suna oğlu 08/02/1985 doğumlu İbrahim Duman duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma günü olan 08/09/2026 günü saat 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, dava dilekçesine karşı ,dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz ilk itirazlarınızı ancak cevap dilekçesi ile ileri sürebileceğiniz varsa delillerinizi cevap dilekçesi ile bildirmeniz ya da başka yerden getirilmesi gereken deliller için gerekli açıklamaları yapmanız , süresinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde davacı yanca iddia olunan vakıaları inkar etmiş sayılacağınız , iddia ve savunmaların ancak dilekçeler aşamasında değiştirilip genişletilebilineceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 03/06/2026