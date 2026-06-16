T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/2 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Aksaray İli, Ağaçören İlçesi, Zafer Mahallesi nüfusunda kayıtlı Osman ve Fadime'den 1932 doğumlu Dede YILMAZ'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

1- Müteveffadan alacaklı olanların veya müteveffaya borcu bulunanların, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 1 (BİR) AY içinde alacak ve borçlarını belgeleri ile birlikte mahkememizin yukarıda belirtilen dosyasına bildirmeleri (kaydettirmeleri),

2- Adresi tespit edilemeyen mirasçıların (Varsa adı soyadı belirtilir) bu ilan tarihinden itibaren yasal süresi içinde mahkememize müracaat ederek mirasa karşı beyanda bulunmaları,

3- Alacaklarını süresi içinde kaydettirmeyen alacaklıların, tereke mevcudu elvermediği takdirde mirasçıların şahsi sorumluluklarına gidemeyecekleri, hususları, alacaklılara, borçlulara ve tüm ilgilere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR