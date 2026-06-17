T.C. AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/495 Esas

KARAR NO : 2024/358

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda Ayvalık 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/12/2024 gün ve 2016/495 E. 2024/358 K. sayılı kararı ile,

" 1-Davanın KISMEN KABULÜ ile,

Dava konusu Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 101 ada 19 nolu parsel (eski: 2166) sayılı taşınmazın 15/03/2024 tarihli fen bilirkişisinin dahil olduğu bilirkişi heyet rapor ekinde mevcut B harfi ile gösterilen 6.844,44 m2'lik kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile orman olduğunun tespiti ile Maliye Hazine adına tapuya tesciline, A harfi ile gösterilen 19.409,35 m2'lik kısma ilişkin talebin REDDİNE,

15/03/2024 tarihli bilirkişi heyet raporunun karar eki sayılmasına, ..."

Temyiz Yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, karar davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin 2016/495 E. 2024/358 K. Sayılı ve 10/12/2024 tarihli kısmen kabul kısmen red kararının bozularak davanın kabulüne karar verilmek üzere dosyanın Yerel Mahkemesine gönderilmesine ilişkin temyiz başvurusunda bulunulmuş olup,

Tüm araştırmalara rağmen adreslerine ulaşılamayan davalılar ÖZEN ATAK ÜNER,FATMA HİLAL KÜÇÜKYALAZ,GÜZİN ŞAMCI, KIYMET TİRYAKİ,MAZHAR CÜNEYT VEZİROĞLU, OZAN ATAK VE ROY BAYRAKTARYAN'a mahkememiz gerekçeli kararı ile davacı vekilinin temyiz başvuru dilekçesinin tebliğ yerine kaim olmak üzere 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.