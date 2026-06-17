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Giriş Tarihi: 17.06.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 07:17

T.C. BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/234-235-236-237-238-239-240-242-243-244-245-246-247-248-249-250-252-253-254-255-256-258 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO

DAVALI

İL/İLÇE

KÖY-MAHALLE

ADA

PARSEL

KAMULAŞTIRILAN ALAN (m²)

DURUŞMA GÜN VE SAATİ

2026/234

Yaşar Menteş

Emin Menteş

Sinop / Boyabat

Çattepe

121

4

2371,15

06/07/2026 - 10:00

2026/235

Cafer Menteş

Gülsüm Durusulu

Muzaffer Menteş

Şaban Menteş

Şevket Menteş

Sinop / Boyabat

Çattepe

121

5

3168,47

06/07/2026 - 10:00

2026/236

Hüseyin Ağan

Sinop / Boyabat

Çattepe

121

16

35,45

06/07/2026 - 10:00

2026/237

Satılmış Boğa

Sinop / Boyabat

Çattepe

121

20

40,47

06/07/2026 - 10:00

2026/238

Ahmet Şahin

Hava Şahin

Ali Şahin

Döndü Bora

Hamide Kayan

Dudu Taş

Hanife Kartal

Hasan Şahin

Sinop / Boyabat

Çattepe

121

21

22,93

06/07/2026 - 10:00

2026/239

Fadime Sucu

Sinop / Boyabat

Çattepe

122

1

3484,79

06/07/2026 - 10:00

2026/240

Fadime Acar

Hanife Şahin

Ahmet Oruç

Hasan Oruç

Fadime Aktay

Nuran Güldür

Kemal Oruç

Zekeriye Oruç

Zeki Oruç

Hasan Oruç

Şakir Oruç

Hanife Türk

Hasibe Karagöz

Aziz Acar

Cafer Acar

Hadiye Acar

Hamide Sel

Kerziban Çaylak

Murat Acar

Muzaffer Acar

Rafet Acar

Satu Korkan

Selami Acar

Selvi Efe

Zafer Acar

Sinop / Boyabat

Çattepe

123

1

784,16

06/07/2026 - 10:00

2026/242

Feridun Boğa

Sinop / Boyabat

Çattepe

123

8

979,53

06/07/2026 - 10:00

2026/243

Yaşar Menteş

Emin Menteş

Sinop / Boyabat

Çattepe

123

23

605,25

06/07/2026 - 10:00

2026/244

Keziban Şanlan

Hamdi Ertaş

Sultan Boğa

Satılmış Ertaş

Ayşe Ertaş

Cüneyt Ertaş

Döndü Efe

Dursun Şanlan

Fatma Özcan

Güler Gezer

Gülfidan Şanlan

Gülten Demir

Gültop Karaman

Hamide Oruç

Hanife Solmaz

Hatice Kapusuz

Kemal Ertaş

Muammer Ertaş

Vasfiye Şanlan

Yaşar Şanlan

Sinop / Boyabat

Çattepe

123

25

493,02

06/07/2026 - 10:00

2026/245

Fadime Durmuş

Sinop / Boyabat

Çattepe

125

1

365,62

06/07/2026 - 10:00

2026/246

Döndü Boğa

Sinop / Boyabat

Çattepe

125

21

227,94

06/07/2026 - 10:00

2026/247

Ali Dinler

Ahmet Dinler

Fadime Dinler

Fatma Özdemir

Muhammet Dinler

Mustafa Dinler

Nevzat Dinler

Şehri Taş

Sinop / Boyabat

Çattepe

125

23

390,75

06/07/2026 - 10:00

2026/248

Satılmış Boğa

Sinop / Boyabat

Çattepe

125

24

213,34

06/07/2026 - 10:00

2026/249

Yaşar Menteş

Emin Menteş

Sinop / Boyabat

Çattepe

126

1

41,54

06/07/2026 - 10:00

2026/250

Hüseyin Ağan

Sinop / Boyabat

Çattepe

159

2

14,04

06/07/2026 - 10:00

2026/252

Mahir Boğa

Sinop / Boyabat

Çattepe

159

10

2,59

06/07/2026 - 10:00

2026/253

Hüseyin Ağan

Sinop / Boyabat

Çattepe

127

13

262,16

06/07/2026 - 10:00

2026/254

Yaşar Menteş

Emin Menteş

Sinop / Boyabat

Çattepe

127

19

212,20

06/07/2026 - 10:00

2026/255

Ramazan Dinler

Yaşar Dinler

Osman Dinler

Hamit Dinler

Fadime Dinler

İlknur Çetinkaya

Mustafa Dinler

Öznur Güler

Sinop / Boyabat

Çattepe

127

23

296,77

06/07/2026 - 10:00

2026/256

Ali Dinler

Ahmet Dinler

Fadime Dinler

Fatma Özdemir

Muhammet Dinler

Mustafa Dinler

Nevzat Dinler

Şehri Taş

Sinop / Boyabat

Çattepe

127

24

311,28

06/07/2026 - 10:00

2026/258

Remzi Boğa

Sinop / Boyabat

Çattepe

127

29

1611,72

06/07/2026 - 10:00

Sinop ili, Boyabat, ilçesi Çattepe köyü sınırları içerisinde bulunan yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlara Maliye Hazinesi tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olması nedeniyle, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını kamulaştırmayı yapan Maliye Hazinesi'ne karşı açabileceğiniz, idari yargıda dava açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahiplerini adına Halk Bankası Boyabat Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın değeri ve dava ile ilgili delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.10/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02489871

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T.C. BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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