T.C. BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/234-235-236-237-238-239-240-242-243-244-245-246-247-248-249-250-252-253-254-255-256-258 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO DAVALI İL/İLÇE KÖY-MAHALLE ADA PARSEL KAMULAŞTIRILAN ALAN (m²) DURUŞMA GÜN VE SAATİ 2026/234 Yaşar Menteş Emin Menteş Sinop / Boyabat Çattepe 121 4 2371,15 06/07/2026 - 10:00

2026/235 Cafer Menteş Gülsüm Durusulu Muzaffer Menteş Şaban Menteş Şevket Menteş Sinop / Boyabat Çattepe 121 5 3168,47 06/07/2026 - 10:00

2026/236 Hüseyin Ağan Sinop / Boyabat Çattepe 121 16 35,45 06/07/2026 - 10:00

2026/237 Satılmış Boğa Sinop / Boyabat Çattepe 121 20 40,47 06/07/2026 - 10:00

2026/238 Ahmet Şahin Hava Şahin Ali Şahin Döndü Bora Hamide Kayan Dudu Taş Hanife Kartal Hasan Şahin Sinop / Boyabat Çattepe 121 21 22,93 06/07/2026 - 10:00

2026/239 Fadime Sucu Sinop / Boyabat Çattepe 122 1 3484,79 06/07/2026 - 10:00

2026/240 Fadime Acar Hanife Şahin Ahmet Oruç Hasan Oruç Fadime Aktay Nuran Güldür Kemal Oruç Zekeriye Oruç Zeki Oruç Hasan Oruç Şakir Oruç Hanife Türk Hasibe Karagöz Aziz Acar Cafer Acar Hadiye Acar Hamide Sel Kerziban Çaylak Murat Acar Muzaffer Acar Rafet Acar Satu Korkan Selami Acar Selvi Efe Zafer Acar Sinop / Boyabat Çattepe 123 1 784,16 06/07/2026 - 10:00

2026/242 Feridun Boğa Sinop / Boyabat Çattepe 123 8 979,53 06/07/2026 - 10:00

2026/243 Yaşar Menteş Emin Menteş Sinop / Boyabat Çattepe 123 23 605,25 06/07/2026 - 10:00

2026/244 Keziban Şanlan Hamdi Ertaş Sultan Boğa Satılmış Ertaş Ayşe Ertaş Cüneyt Ertaş Döndü Efe Dursun Şanlan Fatma Özcan Güler Gezer Gülfidan Şanlan Gülten Demir Gültop Karaman Hamide Oruç Hanife Solmaz Hatice Kapusuz Kemal Ertaş Muammer Ertaş Vasfiye Şanlan Yaşar Şanlan Sinop / Boyabat Çattepe 123 25 493,02 06/07/2026 - 10:00

2026/245 Fadime Durmuş Sinop / Boyabat Çattepe 125 1 365,62 06/07/2026 - 10:00

2026/246 Döndü Boğa Sinop / Boyabat Çattepe 125 21 227,94 06/07/2026 - 10:00

2026/247 Ali Dinler Ahmet Dinler Fadime Dinler Fatma Özdemir Muhammet Dinler Mustafa Dinler Nevzat Dinler Şehri Taş Sinop / Boyabat Çattepe 125 23 390,75 06/07/2026 - 10:00

2026/248 Satılmış Boğa Sinop / Boyabat Çattepe 125 24 213,34 06/07/2026 - 10:00

2026/249 Yaşar Menteş Emin Menteş Sinop / Boyabat Çattepe 126 1 41,54 06/07/2026 - 10:00

2026/250 Hüseyin Ağan Sinop / Boyabat Çattepe 159 2 14,04 06/07/2026 - 10:00

2026/252 Mahir Boğa Sinop / Boyabat Çattepe 159 10 2,59 06/07/2026 - 10:00

2026/253 Hüseyin Ağan Sinop / Boyabat Çattepe 127 13 262,16 06/07/2026 - 10:00

2026/254 Yaşar Menteş Emin Menteş Sinop / Boyabat Çattepe 127 19 212,20 06/07/2026 - 10:00

2026/255 Ramazan Dinler Yaşar Dinler Osman Dinler Hamit Dinler Fadime Dinler İlknur Çetinkaya Mustafa Dinler Öznur Güler Sinop / Boyabat Çattepe 127 23 296,77 06/07/2026 - 10:00

2026/256 Ali Dinler Ahmet Dinler Fadime Dinler Fatma Özdemir Muhammet Dinler Mustafa Dinler Nevzat Dinler Şehri Taş Sinop / Boyabat Çattepe 127 24 311,28 06/07/2026 - 10:00

2026/258 Remzi Boğa Sinop / Boyabat Çattepe 127 29 1611,72 06/07/2026 - 10:00

Sinop ili, Boyabat, ilçesi Çattepe köyü sınırları içerisinde bulunan yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlara Maliye Hazinesi tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olması nedeniyle, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını kamulaştırmayı yapan Maliye Hazinesi'ne karşı açabileceğiniz, idari yargıda dava açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahiplerini adına Halk Bankası Boyabat Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın değeri ve dava ile ilgili delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.10/06/2026