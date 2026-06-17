T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/48 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/48 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Adresi : Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 203-205 İstanbul Tower 205 Şişli / İSTANBUL 1- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 253/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 34. Kat, 555 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 70.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:03

2- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 181/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 37. Kat, 590 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 54.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 11:03

3- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 253/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 569 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 70.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:03

4- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 168/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 573 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 43.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:03

5- Özellikleri : İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 177/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 562 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 54.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:01

6- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 152/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 34. Kat, 551 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 52.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:01

7- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 153/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 565 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 52.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:00

8- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 119/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 34. Kat, 552 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 40.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:31

9- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 119/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 566 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 40.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:03

10- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 142/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 34. Kat, 554 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 39.750.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:01

11- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 117/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 567 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 39.750.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:30

12- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 143/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 568 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 39.750.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:00

13- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 97/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 575 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 29.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:30

14- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 172/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 37. Kat, 601 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 43.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:00

15- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 83/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 570 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 27.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:00

16- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 84/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 571 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 27.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 10:00

17- Özellikleri : İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 117/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 34. Kat, 553 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 39.750.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 11:00

18- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 84/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 572 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 27.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:31

19- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 113/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 35. Kat, 574 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 29.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:31

20- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 116/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 37. Kat, 602 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 29.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:01

21- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 99/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 37. Kat, 603 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 29.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:00

22- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 83/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 37. Kat, 598 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 27.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:30

23- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 84/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 37. Kat, 599 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 27.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:30

24- Özellikleri :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1947 Ada No , 100 Parsel No , 84/100000 Arsa Payı , 18.698,54 Yüz Ölçümü , 37. Kat, 600 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Kıymeti : 27.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 15:00

12/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.