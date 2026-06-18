T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.1-Taşınmazın Tapu Kaydı:Nilüfer Tapu Müdürlüğü'nün taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1018 ada, 3 nolu parselde, 2.380,00 m² tapu alanlı, 7 / 280 arsa paylı ve niteliği '' 2 ADET 7 KATLI BETONARME APARTMAN BİNASI 1 ADET 2 KATLI BETONARME FIRIN VE ARSASI '' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, A Blok, 4. Kat, 10 nolu bağımsız bölümün tamamı Gü*** ER***: Hü***** Oğluna (Tesis Sebebi: Satış ve İpotek:29/11/2017) ait olduğu belirtilmektedir. Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı:21/02/2014Beyan; KM ne çevrilmiştir. İrtifak; M:68.70 M2 DE ETIBANK GEN. MÜD.LEHINE IRTIFAK HAKKI 1.2-İmar Durumu: Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1018 ada, 3 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam, 4 Kat, Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Heyetimizce Web Tapu sisteminden yapılan incelemelerde ve dosya içerisinde bulunan Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün verilere göre; borçluya ait taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün WEB tapu sisteminden elde edilen Proje Ruhsat Tarihi 21/11/2017 olduğu belirtilmiştir. Nilüfer Belediyesi E-Belediye sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Ertuğrul Mahallesi, 136. Sokağın 2025 yılı arsa rayiç bedelinin 2.901,23 TL olduğu tespit edilmiştir. 1.3-Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 136. Sokak, Altıniş Tepe Evleri Sitesi, A Blok, No:1A, İç Kapı No:10 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 3 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 6 Normal Kat olmak üzere toplam 8 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. A Blok, 10 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; WEB tapu sisteminden elde edilen onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 102,88 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 121,49 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 137,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Web tapu arşivinden elde edilen onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, kiler, duş ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, antre-hol ve mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon ve antre-hol alanında alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve kiler alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz 3 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site çevresi peyzaj alanı ve otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 6-8 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 136. Sokağa ve Doğan Avcıoğlu Caddesine cephe, Savcı Doğan Öz Caddesine 65 m ve Ertuğrul Metro İstasyonuna ise 220 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 12,75 km uzaklıkta bulunmaktadır.1.4-Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir. 1018 Ada; 3 Parsel; A Blok; 10 Nolu Bağımsız Bölümün Kıymeti; 6.850.000,00 TL ( AltımilyonsekizyüzellibinTürk Lirası )