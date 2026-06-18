Giriş Tarihi: 19.06.2026 00:00
T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/134 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/134 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, AKSARAY Mahalle/Köy, 3523 Ada, 9 Parsel, 24/04/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Aksaray Mah. 3523 Ada 9 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında arsa vasfındadır. Elazığ Belediyesinin yazısında taşınmazın uygulama imar planına göre ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanında TAKS:0,30 KAKS:1,50 kaldığı belirtilmektedir.Taşınmaz üzerinde inşaat muhtesatı mevcut değildir.Dava konusu taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan badem ağaçları dikili bulunmaktadır.Taşınmaz Aksaray Mahallesinde, güneyindeki Güney Çevre Yoluna 650 m mesafede, protokol yoluna 900 m mesafede ve TOKİ konutlarına 300 m mesafede olduğu, çevresinde konutlar olup ve altyapı, yol, su, elektrik kanalizasyon gibi belediye hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir.
Yüzölçümü : 1.794,00 m2 Kıymeti: 12.558.000,00 TL KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Beyan: (Konusu: ŞUYULANDIRMA İPTAL EDİLMİŞTİR. ) Tarih: - Sayı: Malik: ELAZIĞ BELEDİYESİ VKN:3300073573 (SN:2860641) Tarih: 05/07/2012 Yevmiye: 12850
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 10:03
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:03
15/06/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
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