T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, AKSARAY Mahalle/Köy, 3523 Ada, 9 Parsel, 24/04/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Aksaray Mah. 3523 Ada 9 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında arsa vasfındadır. Elazığ Belediyesinin yazısında taşınmazın uygulama imar planına göre ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanında TAKS:0,30 KAKS:1,50 kaldığı belirtilmektedir.Taşınmaz üzerinde inşaat muhtesatı mevcut değildir.Dava konusu taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan badem ağaçları dikili bulunmaktadır.Taşınmaz Aksaray Mahallesinde, güneyindeki Güney Çevre Yoluna 650 m mesafede, protokol yoluna 900 m mesafede ve TOKİ konutlarına 300 m mesafede olduğu, çevresinde konutlar olup ve altyapı, yol, su, elektrik kanalizasyon gibi belediye hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir. Yüzölçümü : 1.794,00 m2 Kıymeti: 12.558.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Beyan: (Konusu: ŞUYULANDIRMA İPTAL EDİLMİŞTİR. ) Tarih: - Sayı: Malik: ELAZIĞ BELEDİYESİ VKN:3300073573 (SN:2860641) Tarih: 05/07/2012 Yevmiye: 12850