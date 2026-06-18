T.C. İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.35906932-2024/359-Ceza Dava Dosyası 17.06.2026

Konu :

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Mahkememizin 19.02.2026 tarih, 2024/359 Esas, 2026/79 Karar sayılı ilamı ile sanık Muharrem ve Döndü'den olma 01.02.1973 Havza doğumlu Kazım BEKTAŞ hakkında beraat kararı verildiği anlaşılmış olup,

SANIK :KAZIM BEKTAŞ:Muharrem ve Döndü'den olma 01.02.1973 doğumlu, Samsun ili Havza ilçesi Kayacık Mah/köy nüfusuna kayıtlı,Saray Mahallesi Aksoy Caddesi No.48 İç Kapı No.26 Kahramankazan Ankara adresinde oturur.

1-Sanık Kazım BEKTAŞ'ın Saray Mahallesi Aksoy Caddesi No.48 İç Kapı No.26 Kahramankazan Ankara adresine Gerekçeli Karar, katılan Abdullah GÖKER tarafından verilen İstinaf dilekçesi adresinden bulunarak tebliğ edilemediği anlaşılmakla;

2-Hüküm fıkrasının ve sanık Kazım BEKTAŞ hakkında Mahkememizce verile 19.02.2026 tarih, 2024/359 Esas, 2026/79 Kararı ve katılan Abdullah GÖKER tarafından verilen istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememizce verilecek dilekçeyle veya Mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakim tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, Mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunalarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunabilecekleri hususunda İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.