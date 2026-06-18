T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/236 Esas

KARAR NO : 2026/388

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/05/2026 tarihli ilamı ile 142/2.h maddesi gereğince infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali ve Rahime oğlu, 29/03/1991 doğumlu, Sinop Boyabat Doğuca nüfusuna kayıtlı ONUR GÖKMEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.06.2026