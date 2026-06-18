T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/119 Esas

DAVACI : MUHAMMED MAHSUM ABDİ

DAVALILAR : 1- NAİME GÖKTEKİN

2- REYHANLI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Tarafınızca açılan Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vekillikten çekilme dilekçesi ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan yargılamada Avukatınız vekillik görevinden istifa etmiş olup, tebligatın ulaşmasından itibaren iki hafta daha vekalet görevi devam edecektir. Bu süreden sonra yapılacak yargılamaya bizzat yada görevlendireceğiniz yeni bir vekille takip edilmesi gerektiği; Aksi halde HMK 150 vd. uyarınca iş ve işlemlerin yapılacağı, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği veyahut dosyanın işlemden kaldırılabileceği bildirilir.(HMK 82,83 ve 150)

Durusma Günü: 16/09/2026 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/06/2026