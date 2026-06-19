BİYOSİDAL ÜRÜN VE İLAÇLAMA SIRT POMPASI SATIN ALINACAKTIR

İlaçlama ve Dezenfeksiyon Biriminde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün ve İlaçlama Sırt Pompası Alımı (5 kısım) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN):2026/993072

1- İdarenin

1.1. Adı:ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi:Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A ATAŞEHİR/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası:02165705000

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati:10.07.2026 - 14:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres:Ataşehir Belediye Başkanlığı - İhale Komisyonu Toplantı Odası (Kat: 7)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı:İlaçlama ve Dezenfeksiyon Biriminde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün ve İlaçlama Sırt Pompası Alımı (5 kısım)

3.2. Niteliği, türü ve miktarı:

1. Kısım: Açık Alan Vektör Mücadelesinde Kullanılacak Biyosidal Ürün (1 kalem mal alımı) 2. Kısım: Sivrisinek ve Karasinek Larva Mücadelesinde Kullanılacak Katı/Sıvı Larvasit Biyosidal Ürün (2 kalem mal alımı) 3. Kısım: Kemirgen Mücadelesinde Kullanılacak Biyosidal Ürün (1 kalem mal alımı) 4. Kısım: Hamam Böceği, Ergin Karasinek ve Kapalı Alan Vektör Mücadelesinde Kullanılacak Biyosidal Ürün (3 kalem mal alımı) 5. Kısım: İlaçlama Sırt Pompası (1 kalem mal alımı)

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer:T.C. Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi Deposu

3.4. Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandığı gün işe başlanacak olup 12 iş günü içerisinde ürünler idareye eksiksiz olarak teslim edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi:Sözleşme İmzalandığı Tarihten itibaren İşe Başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Hektar Maliyeti ve Kilogram Karşılık Hesap Çizelgesi

Metrekare Maliyeti ve Litre Hesabı

Sağlık Bakanlığı Onaylı Türkçe Etiket

Sağlık Bakanlığınca verilen Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi veya İthalat İzin Belgesi

Ürün Garanti Belgesi

Ürünlerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

İmalat Yeterlik Belgesi

İmalatçı Belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

Yetkili Satıcı Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.