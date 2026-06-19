ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.

KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI 120 AYLIK TAHMİNİ GEÇİCİ KİRA İHALE İHALE

KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ) TEMİNAT BEDELİ SÜRESİ TARİHİ SAATİ

Etimesgut İlçesi, Şehit Osman AVCI Mahallesi imar planının 17476 ada 1 parsel sayılı taşınmazı üzerinde bulunan Yunus Emre Kültür, Etüt ve Spor Merkezi mimari projesindeki zemin katın mahal listesinde belirtilen 11, 12, 13 numaralı odalar, bodrum katın mahal listesinde belirtilen 62,30 m2 ve 59,00 m2 yüzölçümlü 2 adet "DIA gösteri" adlı odalar . Mimari projesinde çalışma odası, kütüphane ve DIA gösteri olarak belirtilen yerler kullanım fonksiyonunda değişiklik yapılmaksızın, konser, tiyatro, konferans, söyleşi, kütüphane, gösteri ve benzeri kültür-sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla "gösteri sanatları" faaliyet konusu kapsamında kiraya verilecektir. 8.400.000,00-TL (KDV Hariç)

(sekizmilyondörtyüzbinTL) (KDV Hariç) 252.000,00-TL

(ikiyüzelliikibinTL) 120 Ay

(10 yıl) 30.06.2026 14.00

1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42'nci maddelerine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilen taşınmaza ait şartnameler çerçevesinde yapılacaktır.

3) İhaleye çıkarılan taşınmaza ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilecek olup söz konusu taşınmaza ait şartname 5.000,00-TL (beşbinTL) karşılığında satın alınacaktır.

4) Kiralık taşınmaza ilişkin ihale muhammen bedeli; KDV hariç 120 aylık tahmini kira bedelidir. İhale sonucunda belirlenen kira bedeli takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır. Sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 5'inci yıldan sonraki kira bedelleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

5) İsteklilerde aranan şartlar;

5.1. Gerçek kişiler için;

5.1.1. Yerleşim Yeri Belgesi. 5.1.2. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi. 5.1.3. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği.

5.2. Tüzel kişiler için;

5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi. 5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.

5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı. 5.2.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi .

5.3. Geçici teminat bedeli; Belediyemiz veznesine veya hesabına ödenebileceği gibi, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri ile ödenebilir.

5.5. İsteklinin ilan tarihi itibariyle Belediyemize kesinleşmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

6) İstekliler, her sayfası imzalanmış şartname ile şartnamenin satın alındığına dair tahsilat makbuzunu ibraz edeceklerdir.

7) İstekliler, ihale yasaklısı olmadığına ve ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne dair yazılı beyanda bulunacaklardır.

8) Geçici teminat bedeli; Belediye veznesine veya hesabına nakit olarak yatırılabileceği gibi bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler geçici teminat olarak kabul edilir.

9) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ihale şartnamesi kapsamında hazırladıkları tekliflerini ve belgelerini içeren zarfı; ilanda belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyon başkanlığına (komisyonun kalem işlerini yürüten 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde 7. katta Etimesgut Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne) verebileceklerdir.

10) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.