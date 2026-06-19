İ L A N

T.C. TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/103 Esas

Mahkememiz dosya kapsamında adresi meçhul olduğu anlaşılan dahili davalı Cengiz Tekin hakkında TK28 Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma günü 22/09/2026 saat 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığı satış yoluyla giderilmesine muvfafakat edip etmediğinizin, duruşmaya gelmediğiniz veya beyanda bulunmadığınız takdirde satışı kabul etmiş olacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7.Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİ:

CENGİZ TEKİN