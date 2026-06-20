T.C. İZMİR 19. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, BALÇOVA Mahalle/Köy, 320 Ada, 29 Parsel, 3. kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın topoğrafyası az eğimlidir. Taşınmazın civarında 3-5 katlı binalar ve siteler bulunmaktadır. Ulaşım ve taşıma imkânları iyi durumdadır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkânı bulunmaktadır. Günübirlik alışveriş merkezlerine mesafeli konumdadır. Ana gayrimenkul üzerinde betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş A katlı binada asansör bulunmamakta olup dairenin ısınması jeotermal ile sağlanmaktadır. Her katta 2 daire mevcuttur.Daire, 3 oda, salon, mutfak, banyo, koridor, wc ve 2 adet balkon hacimlerinden ibarettir. Dairenin dış kapısı çelik, iç kapıları ahşap kapı ve pencereler PVC doğramalıdır. Mahallinde yapılan incelemede; hol, salon ve oda zeminlerinin laminant parke, mutfak ve ıslak hacim zeminlerinin seramik kaplama olduğu, pencerelerin çift camlı PVC doğrama ve manuel panjurlu olduğu, iç kapıların ahşap doğrama olarak imal edildiği tespit edilmiştir. Banyoda hilton lavabo ve duş kabini, mutfakta tezgâh altı ve üstü mutfak dolapları, tuvalette ise yarım ayaklı lavabo bulunduğu görülmüştür. Duvarların çimento esaslı sıva üzeri boyalı olduğu, tavanlarda yer yer binanın en üst katında bulunmasından kaynaklanan çatı kaynaklı nem ve rutubet izlerinin mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi,Timurlenk Sokak No:49 K:3 D:6 Balçova Balçova / İZMİR Yüzölçümü : 115 m2 Arsa Payı : 3546/27471 İmar Durumu : İnşaat tarzı bitişik nizam 4 (dört) kat Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %1