BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/188

Davacı , ABDULLATIF AL OMAR ile Davalı , HANAN AL ABDULLAH ALSAMO arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasına ait dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününü bildirir tebligatların tüm aramalara rağmen Yabancı Kimlik No:997****8496, Mhd Sabah ve Souad kızı, 25/11/1978 doğumlu davalı Hanan Al Abdullah Alsamo'ya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Davalı Hanan Al Abdullah Alsamo'ya gönderilen dava dilekçesi ile ilgili olarak "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği,HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" ve adı geçen davanın ön inceleme duruşmasının 22/10/2026 günü saat 10:15'te yapılacağı,davalı Hanan Al Abdullah Alsamo'nun belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği,gelip de davayı takip etmediğinde dosyanın işlemden kaldırılacağı,sulh için gerekli hazırlığı yapması,gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen,henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.