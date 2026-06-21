Giriş Tarihi: 22.06.2026 00:00
T.C. BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1269 Esas 22.01.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Mahkememizin 26/01/2021 tarihli duruşmada verilen ara kararı uyarınca; "' Ali Egehan hakkında gaiplik kararı verilmesine ilişkin mahkememizde açılan 2025/1269 esas sayılı dosyada; Balıkesir ili Bandırma ilçesi Ergili mah., Cilt 34 Hane 120'de kayıtlı, 22297388708 TC kimlik numaralı 03/08/1952-Ergili Köyü doğumlu, Hüseyin ve Asiye'den olma ALİ EGEHAN'ın veya ALİ EGEHAN hakkında bilgisi bulunanların bu ilandan itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermesi, aksi halde ALİ EGEHAN hakkında gaiplik kararı verilebileceği hususu" ilanen tebliğ olunur. 22.01.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 22297388708
ADI SOYADI : ALİ EGEHAN
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : ASİYE
DOĞUM TARİHİ : 03/08/1952
DOĞUM YERİ : ERGİLİ KÖYÜ
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