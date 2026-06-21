Giriş Tarihi: 22.06.2026 00:00
T.C. SERİK İCRA DAİRESİ
2024/181 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/181 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, CUMALI Mahalle/Köy, 259 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz ana taşınmaz yüzölçümü 12.731,20 m2 yüzölçüme sahip olup Ana Taşınmaz Niteliği Arsa dır, Borçlu Hissesi Tam 'dır. Serik İlçesi, Cumalı Mahallesinde bulunan taşınmaz Serik ilçe merkezine yaklaşık 5,5 km, D-400 karayoluna kuş uçuşu ort. 50 mt. uzaklıktadır. Havalanına kuş uçuşu ort. 27 km, denize kuş uçuşu ort. 10 km dir. Parsel üzerinde değerine etki eden herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Boş arsa vaziyetindedir. Taşınmaz parsel bölgedeki imar yolları açılmamış vaziyettedir. Ayrıntılı emsal incelemeler ekte bilirkişi raporunda gösterilmiştir.
Adresi : Antalya İli Serik İlçesi Cumalı Mahallesi 259 Ada 1 Parsel Serik / ANTALYA
Yüzölçümü : 12.731,20 m2
İmar Durumu :Var, Antalya İli, Serik İlçesi, Cumalı Mahallesi 259 ada 1 parsel; Belediyemiz
sınırlarında olup, imar planı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz; İmar Planında Özel Eğitim Alanı (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise) dır. Yençok:17.50 m. ve E:1.70'dir. Cumalı Mahallesi 259 ada 1,2 ve 7 parsellerin Özel Eğitim alanından ticaret-konut (TİCK) Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 01.10.2024 tarih ve 97 sayılı kararı ile Belediye Meclisimiz tarafından uygun görülmüş olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.b ve 14 maddelerine göre işlem yapılmıştır. 10.02.2025 tarih ve 140 sayılı kararı ile onaylanmış olup 13.05.2025 tarihinde kesinleşmiştir. 259 ada 1,2 ve 7 parsel olan taşınmazlar İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Yönetmeliğine tabi olup; ayrıntılı belediye imar durumu satış ilanında ekli taşınmazlar fotoğrafları arasında gösterilmiştir.
Kıymeti : 120.437.152,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz değer artışına tabidir. Taşınmazın ilk satışında, bağış, mal değişimi ve benzeri sınırlı ayni hak tesis
işleminde, değer artış payının ödenip ödenmediği şerhi koyduran ilgili idaresinden sorulur, değer artış payının
Diğer : Taşınmaz değer artışına tabidir( Kıymet taktiri komisyonunca 259 ada 1,2 ve 7 parsellere yönelik belirlenen değer artış payı tutarı 85,638.000,00 TL dir.) . Taşınmazın ilk satışında, bağış, mal değişimi ve benzeri sınırlı ayni hak tesisi işleminde, değer artış payının ödenip ödenmediği şerhi koyduran ilgili idaresinden sorulur, değer artış payının ödendiğinin bildirilmesinin akabinde işlem yapılır ve değer artış payı ödenmedikçe satış yapılamaz, yapı ruhsatı verilmez
Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Diğer : Diğer (Konusu: tarım reformu genel müdürlüğünün 8817180 sayılı yazısına istinaden Parsel serik ovası
koruma alanları içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalmaması
halinde 5403 sk kapsamında izin almadan tarımsa üretim amacı dışında kullanılamaz ) Tarih: 30/07/2024
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:59
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:59
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : : Antalya İl, Serik İlçe, CUMALI Mahalle/Köy, 259 Ada, 7 Parsel, Ana taşınmaz niteliği Arsa' dir. Tapu kaydında 35388/48835 hisse ve 13447/48835 hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine esas; Antalya İli, Serik ilçesi, Cumalı Mahallesi, Antalya Cad. üzerinde konumlu, 259 ada 7 parsel sayılı 976,70 m2 yüz ölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdır. Ulaşım tarifi olarak, Antalya - Mersin yolunda batı yönde ilerlerken, Çevrede genel yapılaşma, ana cadde üzerinde ticari yapılar, iç kesimlerde ise seyrek köy tipi yapılar şeklinde olup boş tarım arazileri ve tarımsal faaliyetli arazilerin hakim olduğu mevki şeklindedir. Rapora konu taşınmazın yakın çevresinde tarımsal faaliyet amaçlı tercih gören yapılar bulunmaktadır. Havadar mevki özelliğinde olması, gelişen bölge özelliğinde olması ve tarımsal faaliyetin yapılması, ilçe merkezine ve sosyal donatı alanlarına yakın mesafede olması olumlu özelliklerindendir. Bölgeye ulaşım ana arter özelliğinde olan Antalya Cad. üzerinden sağlanmaktadır. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz ana cadde üzerinde konumlu olup ilçe merkezine yaklaşık 2,50 km kuş uçumu mesafededir. Satış ilanı ekinde ayrıntılı bilirkişi raporu gösterilmiş olup incelenebilmektedir.
Adresi : Antalya İli Cumalı İlçesi 259 Ada 7 Parsel Serik / ANTALYA
Yüzölçümü : 976,70 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Serik Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü resmi web sitesinden alınan bilgiye göre, söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planına göre, ilgili belediye sınırları içerisinde olup, imar planında Ticari Alan'da olduğu, Emsal: 0,90 şeklinde yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır. Satış ilanı ekinde belediye imar durumuna ilişkin yazı incelenebilmektedir.
Kıymeti : 16.603.900,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Diğer : Diğer (Konusu: tarım reformu genel müdürlüğünün 8817180 sayılı yazısına istinaden Parsel serik ovası koruma alanları içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin almadan tarımsa üretim amacı dışında kullanılamaz ) Tarih: 30/07/2024
Diğer : Taşınmaz değer artışına tabidir. Taşınmazın ilk satışında, bağış, mal değişimi ve benzeri sınırlı ayni hak tesisi işleminde, değer artış payının ödenip ödenmediği şerhi koyduran ilgili idaresinden sorulur, değer artış payının ödendiğinin bildirilmesinin akabinde işlem yapılır ve değer artış payı ödenmedikçe satış yapılamaz, yapı
Diğer : Taşınmaz değer artışına tabidir( Kıymet taktiri komisyonunca 259 ada 1,2 ve 7 parsellere yönelik belirlenen değer artış payı tutarı 85,638.000,00 TL dir.). Taşınmazın ilk satışında, bağış, mal değişimi ve benzeri sınırlı ayni hak tesisi işleminde, değer artış payının ödenip ödenmediği şerhi koyduran ilgili idaresinden sorulur, değer artış payının ödendiğinin bildirilmesinin akabinde işlem yapılır ve değer artış payı ödenmedikçe satış yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:59
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:59
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3 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, CUMALI Mahalle/Köy, 259 Ada, 2 Parsel, keşif tarihinde taşınmazın üzeri boş olup değerine etki edecek bir unsur görülmemiştir, Boş Arsa vaziyetindedir. İmar sahasında imar yolları açılmamıştır: parsel D 400 Antalya Serik Karayoluna Cephelidir, parsel D 400 Antalya Serik Karayoluna Cephelidir D 400 e cephe olması Dava konusu parselin Üstün yönü olup, parsel D 400 Antalya Serik Karayoluna Cephelidir ulaşım ana yoldandır. taşınmaz ticaret konut alanında bulunmakta olup , tamamı Ticaret alanı olarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda tercihli olarak Ticaret ve Konutun birlikte kullanılmasına da imkan sağlamaktadır. taşınmaz Cumalı mevkiinde D 400 kara yolu üzerindedir. Etrafında henüz yoğun yapılaşma mevcut değildir. Cumalı mahallesi 259 ada 2 parsel 2357,29.m2 Arsanın 577949/942916 hissesi =1.444,88.m2 si X 15.00,00TL=21.673.087,50TL edeceği hesaplanmıştır. Ekte ihale katılımcılarına sunulan bilirkişi raporunda emsal taşınmazlara ilişkin karşılaştırmalar ayrıntılı olarak incelenebilir.
Adresi : Serik İlçesi Cumalı Mahallesi 259 Ada 2 Parsel Serik / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.357,29 m2
İmar Durumu :Var, Cumalı Mahallesi 259 ada 1,2 ve 7 parsellerin Özel Eğitim alanından ticaret-konut (TİCK) Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 01.10.2024 tarih ve 97 sayılı kararı ile Belediye Meclisimiz tarafından uygun görülmüş olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.b ve 14 maddelerine göre işlem yapılmıştır. Belediyenin imar durumuna ilişkin yazısı satış ilanı ekinde gösterilmiş olup incelenebilmektedir.
Kıymeti : 21.673.087,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Diğer (Konusu: tarım reformu genel müdürlüğünün 8817180 sayılı yazısına istinaden Parsel serik ovası koruma alanları içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin almadan tarımsa üretim amacı dışında kullanılamaz ) Tarih: 30/07/2024
Diğer : Taşınmaz değer artışına tabidir. Taşınmazın ilk satışında, bağış, mal değişimi ve benzeri sınırlı ayni hak tesisi işleminde, değer artış payının ödenip ödenmediği şerhi koyduran ilgili idaresinden sorulur, değer artış payının dendiğinin bildirilmesinin akabinde işlem yapılır ve değer artış payı ödenmedikçe satış yapılamaz, yapı
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 13:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 13:59
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:59
20/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
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