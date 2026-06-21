T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Özellikleri : : Antalya İl, Serik İlçe, CUMALI Mahalle/Köy, 259 Ada, 7 Parsel, Ana taşınmaz niteliği Arsa' dir. Tapu kaydında 35388/48835 hisse ve 13447/48835 hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine esas; Antalya İli, Serik ilçesi, Cumalı Mahallesi, Antalya Cad. üzerinde konumlu, 259 ada 7 parsel sayılı 976,70 m2 yüz ölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdır. Ulaşım tarifi olarak, Antalya - Mersin yolunda batı yönde ilerlerken, Çevrede genel yapılaşma, ana cadde üzerinde ticari yapılar, iç kesimlerde ise seyrek köy tipi yapılar şeklinde olup boş tarım arazileri ve tarımsal faaliyetli arazilerin hakim olduğu mevki şeklindedir. Rapora konu taşınmazın yakın çevresinde tarımsal faaliyet amaçlı tercih gören yapılar bulunmaktadır. Havadar mevki özelliğinde olması, gelişen bölge özelliğinde olması ve tarımsal faaliyetin yapılması, ilçe merkezine ve sosyal donatı alanlarına yakın mesafede olması olumlu özelliklerindendir. Bölgeye ulaşım ana arter özelliğinde olan Antalya Cad. üzerinden sağlanmaktadır. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz ana cadde üzerinde konumlu olup ilçe merkezine yaklaşık 2,50 km kuş uçumu mesafededir. Satış ilanı ekinde ayrıntılı bilirkişi raporu gösterilmiş olup incelenebilmektedir.

Adresi : Antalya İli Cumalı İlçesi 259 Ada 7 Parsel Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 976,70 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Serik Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü resmi web sitesinden alınan bilgiye göre, söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planına göre, ilgili belediye sınırları içerisinde olup, imar planında Ticari Alan'da olduğu, Emsal: 0,90 şeklinde yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır. Satış ilanı ekinde belediye imar durumuna ilişkin yazı incelenebilmektedir.

Kıymeti : 16.603.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Diğer : Diğer (Konusu: tarım reformu genel müdürlüğünün 8817180 sayılı yazısına istinaden Parsel serik ovası koruma alanları içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin almadan tarımsa üretim amacı dışında kullanılamaz ) Tarih: 30/07/2024

Diğer : Taşınmaz değer artışına tabidir. Taşınmazın ilk satışında, bağış, mal değişimi ve benzeri sınırlı ayni hak tesisi işleminde, değer artış payının ödenip ödenmediği şerhi koyduran ilgili idaresinden sorulur, değer artış payının ödendiğinin bildirilmesinin akabinde işlem yapılır ve değer artış payı ödenmedikçe satış yapılamaz, yapı

Diğer : Taşınmaz değer artışına tabidir( Kıymet taktiri komisyonunca 259 ada 1,2 ve 7 parsellere yönelik belirlenen değer artış payı tutarı 85,638.000,00 TL dir.). Taşınmazın ilk satışında, bağış, mal değişimi ve benzeri sınırlı ayni hak tesisi işleminde, değer artış payının ödenip ödenmediği şerhi koyduran ilgili idaresinden sorulur, değer artış payının ödendiğinin bildirilmesinin akabinde işlem yapılır ve değer artış payı ödenmedikçe satış yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez.