Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, PAYALLAR Mahalle/Köy, Kirlik Mevkii, 331 Ada, 27 Parsel, Sayılı tarla vasıflı taşınmaz Adresi : Payallar Mahallesi, Kirlik Mevkii, Hilal Sokak, 331 Ada 27 Parsel Alanya/Antalya Alanya / ANTALYA Yüzölçümü : 1.497,34 m2 İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı kısmen konut kısmende yol alanında kalmakta olup ayrık nizam 4 kata müsadelidir. Kıymeti : 8.895.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Diğer : tescile yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı vardır. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:00

12/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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