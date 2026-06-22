Giriş Tarihi: 23.06.2026 00:00
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T.C. İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1693 Esas 04.12.2025
Konu : gaiplik ilanı
GUIDO RUZZENENTI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen CHRİSTİNE MARİE THERESE LUSARAR 'nin gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin İstanbul 17. Suh Hukuk Mahkemesinin 2024/1693 Esas sayılı dosyası ile ilgili 6 ay içinde mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur." şerhinin gazetede ilanen tebliğ olunur. 04.12.2025
GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN
TC KİMLİK NO : 50188196132
ADI SOYADI : CHRİSTİNE MARİE THERESE LUSARAR
BABA ADI : MARİO
ANA ADI : ALİS
DOĞUM TARİHİ : 14/10/1955
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
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