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T.C. İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1693 Esas 04.12.2025

Konu : gaiplik ilanı

GUIDO RUZZENENTI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen CHRİSTİNE MARİE THERESE LUSARAR 'nin gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin İstanbul 17. Suh Hukuk Mahkemesinin 2024/1693 Esas sayılı dosyası ile ilgili 6 ay içinde mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur." şerhinin gazetede ilanen tebliğ olunur. 04.12.2025

GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN

TC KİMLİK NO : 50188196132

ADI SOYADI : CHRİSTİNE MARİE THERESE LUSARAR

BABA ADI : MARİO

ANA ADI : ALİS

DOĞUM TARİHİ : 14/10/1955

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

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