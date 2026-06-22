T.C. SİVAS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/681 Esas

KARAR NO : 2026/276

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/05/2026 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 3 yıl 4 Ay hapis ve 25000 TL adli para cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Saliha oğlu, 08/07/1978 doğumlu, CÜNEYT ERDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

Yukarıda özeti belirtilen hükme karşı tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf hakkının bulunduğu hususunun,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Türkiye geneli ilk 5 gazetenin birinde ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.19.06.2026

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