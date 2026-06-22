Giriş Tarihi: 23.06.2026 00:00
T.C. SİVAS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2025/681 Esas
KARAR NO : 2026/276
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/05/2026 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 3 yıl 4 Ay hapis ve 25000 TL adli para cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Saliha oğlu, 08/07/1978 doğumlu, CÜNEYT ERDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
Yukarıda özeti belirtilen hükme karşı tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf hakkının bulunduğu hususunun,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Türkiye geneli ilk 5 gazetenin birinde ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.19.06.2026
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