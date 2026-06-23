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BEYKOZ

1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1023 Esas

KARAR NO : 2025/814

Miras Bırakan Hamide UZAK ve mirasçı Adnan AKSAK hakkında mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasında;

KARAR :

1-Müteveffa Abdullah ve Emine'den olma 292 518 913 66 T.C. Kimlik numaralı Hamide AKIN (UZAK) (TASHİH) 'ın Beykoz 1. Noterliği'nin 09.11.2006 tarih 39785 yevmiye numarası ile tanzim ettirdiği vasiyetnamenin Türk Medeni Kanunun 596.maddesi gereğince AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, gerekçeli karar evrakının tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar ve Beykoz 1.Noterliğinin 09/11/2006 tarih ve 39785 yevmiye numaralı vasiyetnamesi bulunduğu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/06/2026

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