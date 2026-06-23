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İSTANBUL ANADOLU 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/636

KARAR NO : 2026/386

Davacı Meral Çakmak tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;

1-Davanın kabulü ile; Trabzon Hayrat Dağönü Cilt:43, Hane:41'de nüfusa kayıtlı, Şükrü ve Melek'den olma, 10/06/1970 doğumlu davacı MERAL ÇAKMAK (T.C. Kimlik No:41201018906) ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Hasan ve Tenzile'den olma 01/01/1965 doğumlu davalı TUFAN ÇAKMAK'ın ( T.C. Kimlik No:41276016456) BOŞANMALARINA,

2-Davacı kadının nafaka ve manevi tazminat taleplerinin feragat nedeni ile reddine,

Dair verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının açık adresi tespit edilemediğinden adı geçene tebliğ edilememiş olup, iş bu karar davalı TUFAN ÇAKMAK'a ilanen tebliğ olunur.

İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren 1 hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi (2 hafta) içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşecektir. 19/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02494980