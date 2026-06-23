İ L A N

T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/433 Esas

Mahkememizce aşamalarda yapılan tebligatlar davalı Zübeyir Kaya'ya (TCKN: 18106018522) tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ olunmuştur.

Mahkememiz dosyasına sunulan bilirkişi ek raporu ve yeni duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 13/10/2026 günü saat 10:20

1-İşbu davada; davacı tarafça MASAK raporunda tespit edildiği iddia edilen ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı nedeniyle kapatılan Turgut Özal üniversitesine 2012 yılında 2.000.000,00 TL, 2013 yılında 1.600.000,00 TL, 2014 yılında 2.653.424,00 TL, Süleyman Şah Üniversitesine 2013 yılında 77.000,00 TL ve Fatih üniversitesine 165.000,00.TL. olmak üzere toplam 6.495.424,00.TL. bağış nedeniyle uğranılan şirket zararının zarara sebebiyet veren davalılardan tazmininin talep edildiği,

2-Davalı İsmail KOŞ vekil zlarının kısmen yerinde bulunduğu, diğer davalılar vekillerinin itirazına nazaran görüşümüzde bir değişiklik olmadığı,

3-Buna göre Sayın Mahkemece şirketin FETÖ ile iltisaklı kapatılan üniversitelere yaptığı bağışların şirket zararı olacağı ve davalıların sorumlu olacağının kabulü halinde toplam 6.495.424,00 TL zararın;

a)Emin ERENER'in 18.03.2009 - 17.10.2016 (fona devredildiği tarihe kadar); Görev süresine nazaran zararın tamamından sorumlu olacağı,

b)Cüneyt KAYA ve Zübeyir KAYA'nın 18.03.2009 - 25.03.2014 tarihleri arasında görev sürelerine nazaran 4.927.000,00.TL'lık kısmından sorumlu olacağı,

c)Sayın Mahkemece denetçi İsmail KOŞ'un 25.03.2014 tarihli genel kurulda okuduğu 2011-2012 yılı denetçi raporuna ve bilanço tarihine nazaran 31.12.2012 tarihine kadar işlemlerden sorumlu olacağının kabulü halinde; zararın 2.700.000,00 TL'lik kısmından sorumlu olacağı, belirlenmiştir.

Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi rapor ve ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. 09/06/2026

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