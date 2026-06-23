T.C.

ÇORLU

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/232

KARAR NO : 2026/100

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 19/02/2026 tarih ve 2025/232 Esas 2026/100 Karar sayılı kararı ile Sanık İZZET AYTAÇ (Mehmet ve Şerife'den olma, 01/02/1966 Aksaray doğumlu, Aksaray, Sultanhanı, İstikamet mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:12306061616) hakkında;

Sanık İZZET AYTAÇ'ın üzerine atılı Mala Zarar Verme suçundan 4 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların muhataba ulaşılamadığından tebligatın yapılamadığı, yapılan adres araştırmalarının da olumsuz döndüğü, adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla gerekçeli kararın sanık İzzet Aytaç'a tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi, tirajı Türkiye Geneli 50.000 Altı Olan Bir Gazetede ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 hafta süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuru üzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.19/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02494505