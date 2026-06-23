T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/333 Esas

KARAR NO : 2024/748

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/03/2024 tarihli ilamı ile 20 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Samuel ve Beatrice 16/05/1982 doğumlu, BISMARK AFFAGBEYDZI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 19.06.2026

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