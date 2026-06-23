İ L A N

T.C.

HADİM

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2026/62 Esas

DAVALI: GÜLTEKİN YILDIZHAN

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAVALI GÜLTEKİN YILDIZHAN yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur. 18/06/2026

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