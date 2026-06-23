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T.C.

İSTANBUL 35. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/75 Esas

KARAR NO : 2026/208

KARAR TARİHİ: 15/04/2026

TEBLİĞİN MUHATABI DAVALI: AMEEN MOHAMMED AMEEN AMEEN-99544284724

TEBLİĞ KONUSU: Davalı AMEEN MOHAMMED AMEEN AMEEN'in Kiralananın Tahliyesi davasından tahliyesine dair gerekçeli karar evrakının tebliği

Mahkememizin 2026/75 Esas 2026/208 Karar sayılı dosyasında, davacı İsmail Uçar tarafından hakkınızda 28/01/2026 tarihinde tahliye davası açılmış olup, mahkememizce yapılan yargılama sonucunda açılan davanın kabulü ile Molla Gürani Mah., Dede Paşa Sok. No:26 Timur Apt.D:6 Fatih/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmazdan tahliyenize, ayrıca hakkınızda yargılama gideri ile vekalet ücretinden sorumlu tutulmanıza dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF kanun yoluna başvurma hakkı açık olarak tahliyenize karar verilmiştir.

Tarafınıza tebliğe çıkartılan gerekçeli karar evrakını içerir tebligat evrakları tebliğ edilmeksizin mahkememize iade edilmiş olup, merkezi nüfus idare sisteminde kayıtlı adresiniz bulunmadığından, tebliğe elverişli adresinizin tespiti için adres araştırması yoluna gidilmiş, ancak adres araştırması suretiyle de tebligat adresiniz tespit edilememesi nedeniyle, adresinizin meçhul sayıldığı anlaşılmakla; gerekçeli karar evrakının tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Hakkınızda verilen tahliye hükmüne ilişkin gerekçeli karar evrakının bir örneği ayrıca mahkememiz duruşma salonu ilan panosunda asılı bulunmaktadır.

Mahkememizce ikinci defa ilan yapılmayacak olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra gerekçeli karar evrakı tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Hakkında verilen tahliye hükmüne karşı, gerekçeli kararın tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF kanun yoluna başvurma hakkınız bulunmakta olup, süresi içinde İstinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hakkınızda verilen tahliye hükmünün kesinleşeceği tarafınıza İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/06/2026

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