Giriş Tarihi: 24.06.2026 00:00
Örnek No:54*
T.C.
KONYA
2. İCRA DAİRESİ
2025/11604 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11604 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|14.163.589,04 TL
|1
Adet
|Taşınır
|3. Şahıs Orhan Kariman Petrol Ürün. San. Tic. Ltd. Şti' nin borçluya ait 1.397,7272 adet hisse senedi satılacaktır. 3. Şahıs Orhan Kariman Petrol Ürün. San. Tic. Ltd. Şti' nin toplam pay adedi 2.000 adet olup,şirkete ait 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arası mizana ve 31.12.2024 tarihli ayrıntılı bilançoya göre şirket defter değerinin 20.266.602,38 TL olduğu bu haliyle şirketin 1 birim hisse değerinin 20.266.602,38 / 2000= 10.133,30 TL olduğu, borçlu M*** T*** K***'ın sahip olduğu hisse pay adedinin 1.397,7272 olduğu göz önüne alındığında, borçlunun hisse değeri 1.397,7272 * 10.133,30 TL = 14.163.589,04 TL'dir. DETAYLAR DOSYASINDADIR. BİLİRKİŞİ RAPORUNU İNCELEYİNİZ.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 14:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:41
(İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02493826