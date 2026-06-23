T.C. KONYA 2. İCRA DAİRESİ

14.163.589,04 TL

1

Adet

Taşınır

3. Şahıs Orhan Kariman Petrol Ürün. San. Tic. Ltd. Şti' nin borçluya ait 1.397,7272 adet hisse senedi satılacaktır. 3. Şahıs Orhan Kariman Petrol Ürün. San. Tic. Ltd. Şti' nin toplam pay adedi 2.000 adet olup,şirkete ait 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arası mizana ve 31.12.2024 tarihli ayrıntılı bilançoya göre şirket defter değerinin 20.266.602,38 TL olduğu bu haliyle şirketin 1 birim hisse değerinin 20.266.602,38 / 2000= 10.133,30 TL olduğu, borçlu M*** T*** K***'ın sahip olduğu hisse pay adedinin 1.397,7272 olduğu göz önüne alındığında, borçlunun hisse değeri 1.397,7272 * 10.133,30 TL = 14.163.589,04 TL'dir. DETAYLAR DOSYASINDADIR. BİLİRKİŞİ RAPORUNU İNCELEYİNİZ.