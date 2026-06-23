T.C.

KONYA

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

- İL Â N D I R -

Mahkememiz 2025/376 Esas, 2026/132 Karar sayılı dosyasında davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından Konya İli, Akören İlçesi, Tülce (Köyü) Mahallesi, 683 Ada, 27 parsel sayılı taşınmazın mahkemece kamulaştırma bedelinin tespiti ve peşin ödenmesi karşılığında Teiaş adına tesciline ilişkin dava açıldığı, 05/06/2026 tarihli celsede Konya İli, Akören İlçesi, Tülce (Köyü) Mahallesi, 683 Ada, 27 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu hisse kaydının İptali ile işbu taşınmaz hisse kayıtlarının tüm takyidatlardan ari olarak davacı Teiaş adına tesciline karar verildiği, kamulaştırma bedelinin toplam 41.721,27 TL olduğu, davalı Beşir Gündüz hissesine düşen kamulaştırma bedelinin 852,76 TL, davalı Sefa Kaya hissesine düşen kamulaştırma bedelinin ise 7.534,77 TL olduğu ilanının 257***936 TC. Kimlik numaralı, 1947 d'lu. Beşir Gündüz ile 442***820 TC. Kimlik numaralı, 1989 d'lu. Sefa Kaya'ya ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/06/2026

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