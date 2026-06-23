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T.C. ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1727 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan ve" dava konusu Ordu İli, Altınordu İlçesi, Bayadı Mahallesi 206 ada 8 parsel, Bayadı Mahallesi Kocaaeli Mevkili 207 ada 14 parsel ve Bayadı Mahallesi 205 ada 3 parsel sayılı taşınmazların Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Hüseyin Kuvancı( Hasan ve Sunay oğlu, 21/01/1974 Ordu nüfusuna kayıtlı) bu güne kadar tebligata yarar adresi tüm araştırmalara rağmen Mahkememizce tespit edilemeyip tebligat yapılamadığından, adı geçene dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Duruşma günü olan 09/09/2026 günü saat 09:00'de Ordu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

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