T.C.

SOMA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2025/614 19.06.2026

Karar : 2026/124

İLAN METNİ

Mahkememizin 2025/614 Esas- 2026/124 Karar sayılı ilamı ile sanık Hüsnü UZUNYILMAZ'ın üzerine atılı Basit Yaralama suçundan TCK nun 86/2-1 maddesi uyarınca neticeten 22.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiği, Sanık Hüsnü UZUNYILMAZ'a (Hüseyin ve Pembe oğlu, 23/10/1983 doğumlu ) tüm araştırmalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği ve tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmıştır.

Yapılan tüm aramalara rağmen yukarıda açık kimliği belirtilen sanık Hüsnü UZUNYILMAZ'ın tebligata elverişli adresi bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 10 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmesi ile zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği yasa yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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