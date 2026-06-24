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Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:00

DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü

Adına

Kars 18. Bölge Müdürlüğü

Davacı Bölge Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Mahalle Köy

Ada

Parsel

Dosya No

Davacı

Davalı/

davalılar Malikler

Kamulaştırılan Alan M²

Dağpınar Köyü

115

82

2026/35

Karayolları Genel Müdürlüğü

Mehmet Nail Yurul

308,73

Dağpınar Köyü

115

78

2026/36

Karayolları Genel Müdürlüğü

Hüseyin Süleymanoğlu

288,62

Merkez

Mah.

166

4

2026/37

Karayolları Genel Müdürlüğü

Orhan

Bülüm

549

Merkez

Mah.

101

102

32

125

2026/38

Karayolları Genel Müdürlüğü

Ali Kuda

259,50

133

Merkez

Mah

102

218

2026/39

Karayolları Genel Müdürlüğü

Selim Gezik

92,72

Dağpınar Köyü

159

10

2026/40

Karayolları Genel Müdürlüğü

Volkan Bariş

Gökhan Bariş

Papatya Kurter

Serkan Bariş

Behice Ayriç

Nejla Erkmen

Cemile Bariş

632,49

Dağpınar Köyü

167

7

2026/41

Karayolları Genel Müdürlüğü

Ali Haydar Artuğ

1.774,52

Dağpınar Köyü

132

262

2026/42

Karayolları Genel Müdürlüğü

Gencer Artuğ

211,91

Dağpınar Köyü

145

12

2026/43

Karayolları Genel Müdürlüğü

Eşref Salttürk

279,68

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