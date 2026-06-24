Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:00
DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Karayolları Genel Müdürlüğü
Adına
Kars 18. Bölge Müdürlüğü
Davacı Bölge Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
|
Mahalle Köy
|
Ada
|
Parsel
|
Dosya No
|
Davacı
|
Davalı/
davalılar Malikler
|
Kamulaştırılan Alan M²
|
Dağpınar Köyü
|
115
|
82
|
2026/35
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Mehmet Nail Yurul
|
308,73
|
Dağpınar Köyü
|
115
|
78
|
2026/36
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Hüseyin Süleymanoğlu
|
288,62
|
Merkez
Mah.
|
166
|
4
|
2026/37
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Orhan
Bülüm
|
549
|
Merkez
Mah.
|
101
102
|
32
125
|
2026/38
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Ali Kuda
|
259,50
133
|
Merkez
Mah
|
102
|
218
|
2026/39
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Selim Gezik
|
92,72
|
Dağpınar Köyü
|
159
|
10
|
2026/40
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Volkan Bariş
Gökhan Bariş
Papatya Kurter
Serkan Bariş
Behice Ayriç
Nejla Erkmen
Cemile Bariş
|
632,49
|
Dağpınar Köyü
|
167
|
7
|
2026/41
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Ali Haydar Artuğ
|
1.774,52
|
Dağpınar Köyü
|
132
|
262
|
2026/42
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Gencer Artuğ
|
211,91
|
Dağpınar Köyü
|
145
|
12
|
2026/43
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Eşref Salttürk
|
279,68
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