DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü

Adına

Kars 18. Bölge Müdürlüğü

Davacı Bölge Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Mahalle Köy Ada Parsel Dosya No Davacı Davalı/ davalılar Malikler Kamulaştırılan Alan M² Dağpınar Köyü 115 82 2026/35 Karayolları Genel Müdürlüğü Mehmet Nail Yurul 308,73 Dağpınar Köyü 115 78 2026/36 Karayolları Genel Müdürlüğü Hüseyin Süleymanoğlu 288,62 Merkez Mah. 166 4 2026/37 Karayolları Genel Müdürlüğü Orhan Bülüm 549 Merkez Mah. 101 102 32 125 2026/38 Karayolları Genel Müdürlüğü Ali Kuda 259,50 133 Merkez Mah 102 218 2026/39 Karayolları Genel Müdürlüğü Selim Gezik 92,72 Dağpınar Köyü 159 10 2026/40 Karayolları Genel Müdürlüğü Volkan Bariş Gökhan Bariş Papatya Kurter Serkan Bariş Behice Ayriç Nejla Erkmen Cemile Bariş 632,49 Dağpınar Köyü 167 7 2026/41 Karayolları Genel Müdürlüğü Ali Haydar Artuğ 1.774,52 Dağpınar Köyü 132 262 2026/42 Karayolları Genel Müdürlüğü Gencer Artuğ 211,91 Dağpınar Köyü 145 12 2026/43 Karayolları Genel Müdürlüğü Eşref Salttürk 279,68

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