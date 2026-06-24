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T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/10 Esas

DAVALILAR : SAVAŞ ERDEM- T.C:14746298720

Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından Ayhan Gül ve Savaş Erden aleyhine açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında davaya dahil edildiğiniz anlaşıldığından;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar evrakları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/10/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/06/2026

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