İ L A N

T.C. ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/445 Esas

Davalı : 1- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davalı : 2- MALİYE HAZİNESİ

Davalı : 3- ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı : 4- ZEKERİYA PİRKOCA

Davacı tarafından Mahkememizde açılan, tescil harici bırakılan taşınmazın zilyetliğine dayanılarak tapuya tescili istemine ilişkin dava nedeniyle; Ankara ili, Altındağ ilçesi, Aydıncık Mahallesi 138 Ada, 2 parselin güneyinde, Ankara ili, Altındağ ilçesi, Aydıncık Mahallesi 138 Ada, 6 parselin batısında, Ankara ili, Ankara ili Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi 138 Ada 8 parselin kuzeyinde bulunan, tescil harici bırakıldığı bildirilen ve ekteki krokide gösterilen taşınmaz hakkında davacı tarafından mülkiyet iddiasında bulunularak adına tescili talep edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın mevkii ve sınırlarını gösterir kroki işbu ilan ekinde yer almakta olup, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2024/445 Esas sayılı dosyasına başvurarak itiraz ve taleplerini bildirmeleri aksi halde dosya kapsamına göre karar verileceği hususu ilan olunur. 09/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02495645