İ L A N

T.C. BUCAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1152 Esas

DAVALILAR : HÜSEYİN ŞENGEZE - (T.C. NO: 21910527456) No:264 Boğazköy Bucak/ BURDUR

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Hüseyin Şengeze'nin kayıtlı adreslerine davetiyeler tebliğ edilemediğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Bilirkişi Raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

09/06/2026 ve 09/05/2026 tarihli Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

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