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T.C. HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/220 Esas

Mahkememizde açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Hatay İli, Antakya İlçesi, Karaali Mahallesi 141 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliki Süleyman Deli Hasan oğlu Hasan'ın sağ olup olmadığı ve mirasçıları tespit edilemediğinden 3561 sayılı kanun gereğince bu kişilere ait hisselerin temsil ve idaresi için kayyım atandığı, tapu maliklerinin ve mirasçılarının kim olduklarına ulaşılamadığını, Dava konusu Hatay İli, Antakya İlçesi, Karaali Mahallesi 141 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliki Süleyman Deli Hasan oğlu Hasan'ın hissesinin temsil ve idaresi için Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım olarak tayinine karar verilmesi talep edildiğinden, buna ilişkin davanın Duruşma Günü: 12/01/2027 günü saat: 09:05'da Hatay 5. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda 2026/220 Esas sayılı dosya ile yapılacaktır,

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/06/2026

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