T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/589 Esas

KARAR NO : 2025/627

Mahkememizin 04/01/2025 tarih, 2023/589 esas ve 2025/627 karar sayılı ilamı ile;

SANIK: EREN YOLCU, Ferit ve Oya oğlu, 20/05/2000 ESENLER doğumlu, TC Kimlik No:43694092074

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/11/2025 tarihli ilamı ile 151/1, 116/2, 142/2.h.2 maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA, 10 AY HAPİS, 4 YIL 2 AY HAPİS cezası cezalandırılan sanık yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 23.06.2026

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