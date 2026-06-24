Örnek No:55*

T.C.

KONYA

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DEREAŞIKLAR Mahalle 40065 Ada, 5 Parsel, Taşınmaza ait detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayımlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır. Adresi : Meram / KONYA Yüzölçümü : 623,65 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.200.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 10:25

21/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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