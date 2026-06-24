T.C. ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/199 Esas

İLAN METNİ

Dava konusu Muğla ili Ortaca ilçesi Fevziye mahallesi Çürükardı mevkii Kuzeyi:122 ada 109 parsel, Doğusu:122 ada 15 parsel, Güneyi:122 ada 15 parsel ve kanal Batısı:kanal(kükürt) ile çevrili 1.399,77 m2olan taşınmazın Ali Kirtik adına tescili talep edildiğinden; işbu dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin mahkememiz dosyasına ilandan itibaren 3 ay içerisinde itirazda bulunmaları ve kendi adlarına tescilinin talep edilebileceği 4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 5. maddeleri gereğince İLAN OLUNUR.

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