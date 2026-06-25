İLAN

ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2023/219

KARAR NO : 2025/168

Davacı TAMER ÇETİN tarafından davalı ZIYODAKHON KHAMIDKHONOVA aleyhine açılan Boşanma davasında mahkememizce 16/07/2025 tarihinde;

"...Davanın KABÜLÜ İLE,

1-Denizli ili, Çardak ilçesi, Gemiş mahallesi/köyü, Cilt No:15, Hane No:122'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Aysen'den olma, Çardak 18/07/1995 doğumlu, ***95043*** T.C. nolu davacı TAMER ÇETİN ile Özbekistan uyruklu Zafar ve Sabokhon'dan olma, 15/07/2004 doğumlu, ***70020*** T.C. kimlik nolu davalı ZIYODAKHON KHAMIDKHONOVA'nın TMK 166/1. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle BOŞANMALARINA,

Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda HMK 345. maddesi uyarınca gerekçeli kararı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verecekleri bir dilekçe ile veya başka bir mahkeme aracılığı ile mahkememize gönderecekleri dilekçe ile HMK 341. maddesi uyarınca Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurma hakları hatırlatılmak suretiyle, karar verildi, açıkça okunup usulen anlatıldı...." şeklinde karar verilmiştir.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İlan olunur. 17/06/2026