T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/31

DAVALI : TAŞÖZ TAN TAŞÖZ

Mahkememizin yukarıda esas sırası belirtilen dosyasında, davacı Barno Hudaybergenova vekili Av. Füsun Öztürk tarafından davalılar Nurcihan Taşöz, Bilgehan Taşöz ve sizin aleyhinize mirasçılık belgesinin iptali, yeniden mirasçılık belgesi düzenlenmesi ve ihtiyati tedbir talepli dava açılmıştır.

Mahkememizce 21/10/2026 günü 11:15 saatinde yapılacak olan ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/06/2026

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