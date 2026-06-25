T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, AKDENİZ Mahalle/Köy, ARMUT Mevkii, 589 Ada, 12 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm. Parsel ilçe merkezinde yer almakta olup Hoca Ahmet Yesevi Bulvarına cephelidir. Kıymet takdirine konu taşınmaz kuzeyi, güneyi ve batısı yola cephelidir. Parselin çevresinde yapılaşma yoğun ve düzenlidir. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır. Antalya-Mersin D400 karayoluna 400m, Otobüs Terminaline 550m. Atatürk Bulvarına 500m., Anamur Belediyesine 600m., kamu kurumlarına 650m., Bankalar Caddesine 1.2 km. kuş uçuşu uzaklıktadır. Parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş zemin kat üzeri 7 normal kattan müteşekkil Yükselen Apartmanı bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu 8 nolu bağımsız bölüm binada zemin kat üstü 4.katta doğu kısımda yer alan kuzey-güney-doğu cepheli meskendir. Kıymet takdirine konu bağımsız bölüm kat irtifakına esas mimari projesine göre brüt 149 m2/net 131m2 yüzölçümünde olup üç oda, salon, mutfak, 2 banyo, WC, antre hol ile üç balkondan müteşekkildir. Adresi : Akdeniz Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı Yükselen Apt. Dış Kapı No: 60 İç Kapı No: 8 Anamur / MERSİN Yüzölçümü : 1.475,14 m2 Arsa Payı : 1/16 İmar Durumu : Dosyasındadır. Kıymeti : 5.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında/dosyasındadır.