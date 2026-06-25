T.C.

BURSA

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/97 Esas 17.06.2026

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosya davacıları tarafından; Bursa ili, Osmangazi ilçesi, İstiklal mah., 1226 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla, Ali Özgöç mirasçısı ULRİKE DOROTHEA RİEDEL'in Türkiye' de yerleşim yeri adresi ve kimlik bilgileri bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, Davalı ULRİKE DOROTHEA RİEDEL'in, duruşmanın bırakıldığı 10/09/2026 günü saat: 11:20'de mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, geçerli bir mazeretinin olmadığı takdirde yargılamaya devam olunacağı, yokluğunda işlem yapılacağı/karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.