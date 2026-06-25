İ L A N

T.C. ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/110 Esas

DAVALI : SEYED HAMED NADERİ Emek Mah. Dicle Nehri Sk. No: 33 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Durusma Günü: 19/10/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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